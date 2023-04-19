У Бахмуті ще залишаються діти, - Верещук

В Бахмуті Донецької області ще залишаються діти.

Про це в ефірі телемарафону заявила віце-прем'єр Ірина Верещук.

"У Бахмуті ще залишаються (діти - ред.), але все важче і важче до них дістатися. Ви знаєте, що робить ворог", - сказала Верещук.

Вона зазначила, що влада робить усе, щоб у прилеглих до міста селах також було якомога менше дітей, жінок і людей похилого віку.

Нагадаємо, що як повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Бахмут для російської армії уже став найдорожчою операцією, бо саме там вони зазнають найбільше втрат як військової техніки, так і живої сили.