Зокрема, гроші призначені на житло для внутрішньо переміщених осіб, а також на ремонт та оснащення дитячих садків, шкіл та лікарень.

Німеччина надасть Україні ще 111 млн євро на реконструкцію.

Про це повідомляє Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини.

Міністерство розширює цивільну підтримку України. Державний секретар з питань розвитку Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth) погодив ще один пакет допомоги Україні у розмірі 111 мільйонів євро, зокрема, на житло для внутрішньо переміщених осіб та підтримку українських муніципалітетів, наприклад, для ремонту та оснащення дитячих садків, шкіл та лікарень.

“Відбудова України буде величезним завданням для країни, її народу та для нас як міжнародної спільноти. І вона вже починається, навіть якщо війні, на жаль, не видно кінця. Ця довгострокова перспектива та раннє планування важливі. Ми хочемо показати народу України, що ми й надалі будемо на його боці в солідарності”, - сказав Йохен Фласбарт.

Він зауважив, що це також інвестиція в майбутнє Європи, тому що сильна економічна Україна також буде важливою опорою загальноєвропейського процвітання.

Як відомо, з початку війни задане міністерство виділило на підтримку України загалом близько 787 млн євро. Загальна громадянська підтримка України з боку Німеччини (без урахування витрат на підтримку українських біженців у Німеччині) становила близько 3,6 млрд євро.

Нагадаємо, нещодавно голова МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що президент РФ Володимир Путін має побачити, що не досягне своєї цілі через втому від війни. Вона зауважила, що G7 має показати президенту РФ свою рішучість.