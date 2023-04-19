Маляр: Бахмут став для росіян найдорожчою операцією

Бахмут для російської армії уже став найдорожчою операцією, бо саме там вони зазнають найбільше втрат як військової техніки, так і живої сили.

Про це сказала в ефірі телемарафону заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

«Для них, по-перше, це, мабуть, одна з найдорожчих операцій, тому що на неї вже витрачена велика кількість техніки, зброї, яку, до речі, знищили Збройні сили у великій мірі. Вони зазнають там величезних втрат. І ці втрати у декілька разів вищі за наші втрати. Це війна, і ми повинні бути реалістами. На жаль, така ціна нашої незалежності», - сказала Маляр.

За її словами, планування нашого командування дозволяє зробити так, щоб втрати України були мінімальними при тому, які вони могли б бути у таких важких боях.

Що стосується Бахмута, наголосила заступник міністра, то ворог кинув усі сили, щоб узяти під контроль місто.

«Але вони туди кидають і зброю, і техніку. Для них це дуже важливо. Здається, що це вже навіть не тільки з військової точки зору, а й з політичної, бо вони й пропаганду всю свою кинули на Бахмут. І, відповідно, ми для того, щоб їх стримувати, теж повинні там концентрувати велику кількість зусиль. Дійсно, через те, що вони не можуть вести з нами вуличні бої, бо вони в них програють, вони вдалися до своєї перевіреної сирійської тактики та фактично стирають з лиця землі будівлі. В такому стані дуже складно утримувати позиції. Фактично, їх неможливо утримувати у такій ситуації. Дійсно, на певних ділянках є незначне просування ворога», - сказала Маляр.

Вона нагадала, що вже вісім місяців Сили оборони не дають ворогу захопити Бахмут.

Нагадаємо, що у Бахмуті на Донеччині військові РФ атакують малими групами і намагаються вступити в контактні стрілецькі бої.

Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій. Там ворог зосереджує найбільші свої зусилля і не полишає мету взяти Бахмут під контроль будь-якою ціною.