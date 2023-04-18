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Бої за Бахмут тривають. Ситуація на даний час контрольована, – командувач Сухопутних військ

Попри високу активність ворога, нашим бійцям вдається стримувати його просування та завдавати значних втрат.

Бої за Бахмут тривають. Ситуація на даний час контрольована, – командувач Сухопутних військ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Російські окупаційні війська ведуть наступальні дії на кількох напрямках одночасно. Але на більшості – ворожі дії безуспішні.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

"Попри високу активність ворога, нашим бійцям вдається стримувати його просування вперед та завдавати значних втрат. Так, на Куп‘янському напрямку були спроби противника вести наступальні дії, але завдяки влучному вогню нашої артилерії підрозділи противника вдались до втечі, навіть не діставшись рубежу переходу в атаку. На Лиманському напрямку дії ворога були також безуспішні. Всі його спроби провести наступальні дії розбились через стійкість наших позицій та мужність воїнів", – наголосив Сирський.

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Водночас, він нагадав, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок. Там ворог зосереджує найбільші свої зусилля і не полишає мету взяти місто під контроль будь-якою ціною.

Наразі, росіяни збільшують активність важкої артилерії та кількість авіаційних ударів, перетворюючи місто на руїну.

"Разом з тим, наші бійці завдають противнику значних втрат і відчутно гальмують його наступальні дії. Бої за Бахмут тривають. Ситуація на даний час контрольована", – додав командувач Сухопутних військ.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба показала відео із боями за Бахмут. Протистояння між українцями та окупантами перемістилися в центральну частину міста, їх розділяють лічені метри.

Раніше командувач повідомляв, що на Бахмутському напрямку Росія перейшла до тактики випаленої землі і знищує будівлі та позиції авіаційними та артилерійськими ударами. Сирський наголошував, що росіяни не залишають спроб оточити та захопити Бахмут. Тому наразі завдання українських військових – виснажити ворога та завдати йому найбільших втрат.

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