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Російські війська намагаються вражати не лише прифронтові території на півдні, а й тил, – Гуменюк

За добу фіксують по 40-50 обстрілів. Є також і повітряна активність ворога.

Російські війська намагаються вражати не лише прифронтові території на півдні, а й тил, – Гуменюк
Наталія Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

На півдні України російські війська атакують не лише прифронтові території, а намагаються вражати тил.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає "Радіо Свобода".

"З наземної зброї обстрілів стало трохи менше. За добу ми зараз фіксуємо 40-50 обстрілів. Але є повітряна активність. Вона пов’язана з використанням як тактичної (переважно вони використовують КАБи, це Бериславський та Херсонський напрямки). Також зафіксована активність ударних дронів. Ворог намагається бити ще глибше – далі в тил, не тільки тероризуючи прифронтові території", – розповіла вона в ефірі національного телемарафону.

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Гуменюк повідомила, що вночі було атаковано Снігурівську громаду. Там знову постраждав об’єкт промисловості. На щастя, обійшлося без людських жертв

"Противник нагадує, що втрачати пильність не можна", – наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, після звільнення правобережної частини Херсонської області восени 2022 року російські війська розпочали артилерійські обстріли міста Херсон та підконтрольних Україні. Атаки та обстріли відбуваються регулярно щодня.

За неділю 16 квітня російська армія здійснила 46 обстрілів по території Херсонської області, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії, безпілотників і авіації. Окупанти обстрілюють заміновані території та об'єкти в області та перехрестя біля житлових будинків.

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