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Паводок: у Києві провели навчання рятувальників

В навчаннях брали участь представники муніципальної безпеки, поліції, ДСНС.

Фото: Макс Требухов

19 квітня у Києві були проведені навчання щодо організації та виконання аварійно-рятувальних робіт під час паводку.

Про це повідомляє кореспондент LB.

В навчаннях брали участь представники муніципальної безпеки, житлово-комунальної, транспортної інфраструктури, охорони здоров’я, національної поліції, патрульної поліції, ДСНС, аварійно-рятувальної служби, КП «Плесо», «Київавтодору», Товариства Червоного Хреста, центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 

Під час навчань була використана спеціальна техніка та обладнання. Відпрацьовані різноманітні заходи, такі як:

  • проведення робіт щодо інженерного захисту – будівництво дамби мішками з піском; 
  • відкачування води з підтопленого об’єкту;
  • евакуація людей з підтоплених територій;
  • рятувальні роботи щодо зняття з дрейфуючого плавзасобу потерпілих;
  • надання екстреної медичної допомоги потерпілим у складних метеоумовах;

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Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що за даними КМВА, рівень води у Дніпрі у межах Києва продовжує спадати, аварійних підтоплень у столиці не зафіксовано.

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