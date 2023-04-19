Фото: Макс Требухов

19 квітня у Києві були проведені навчання щодо організації та виконання аварійно-рятувальних робіт під час паводку.

Про це повідомляє кореспондент LB.

В навчаннях брали участь представники муніципальної безпеки, житлово-комунальної, транспортної інфраструктури, охорони здоров’я, національної поліції, патрульної поліції, ДСНС, аварійно-рятувальної служби, КП «Плесо», «Київавтодору», Товариства Червоного Хреста, центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Під час навчань була використана спеціальна техніка та обладнання. Відпрацьовані різноманітні заходи, такі як:

проведення робіт щодо інженерного захисту – будівництво дамби мішками з піском;

відкачування води з підтопленого об’єкту;

евакуація людей з підтоплених територій;

рятувальні роботи щодо зняття з дрейфуючого плавзасобу потерпілих;

надання екстреної медичної допомоги потерпілим у складних метеоумовах;

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, що за даними КМВА, рівень води у Дніпрі у межах Києва продовжує спадати, аварійних підтоплень у столиці не зафіксовано.