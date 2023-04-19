Упродовж доби Росія завдала по Україні майже чотири десятки авіаударів, використавши "шахеди", - Генштаб

Також окупанти здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах.

Упродовж цієї доби Росія завдала три ракетні та 37 авіаційних ударів, зокрема, застосувавши 12 БпЛА типу “Шахед-136". 10 з них вдалося знищити.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також окупанти здійснили 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих ділянках фронту українські захисники відбили понад 40 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

Авіація Сил оборони України за добу завдала сім ударів по районах зосередження росіян, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та два склади боєприпасів противника.

Ситуація на фронті станом на 19.00 19 квітня така:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби рашисти здійснили обстріли населених пунктів Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області, а також Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки та Одрадне на Харківщині;

оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби рашисти здійснили обстріли населених пунктів Бояро-Лежачі, Іскрисківщина, Волфине, Катеринівка та Кіндратівка Сумської області, а також Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Караїчне, Землянки та Одрадне на Харківщині; на Куп’янському ворожих артилерійських обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області;

ворожих артилерійських обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області; на Лиманському противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі південної околиці населеного пункту Кремінна. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Верхньокам’янське на Донеччині;

противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі південної околиці населеного пункту Кремінна. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Верхньокам’янське на Донеччині; на Бахмутському росіяни продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області;

росіяни продовжують вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області; на Авдіївському окупанти вели наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мали. Обстріляли, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Нетайлове, Первомайське та Невельське;

окупанти вели наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мали. Обстріляли, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Нетайлове, Первомайське та Невельське; на Мар’їнському українські захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка;

українські захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка; на Шахтарському протягом цієї доби ворог безуспішно намагався вести наступальні дій в районі Вугледара. Обстрілював Вугледар, Новоукраїнку та Велику Новосілку Донецької області;

протягом цієї доби ворог безуспішно намагався вести наступальні дій в районі Вугледара. Обстрілював Вугледар, Новоукраїнку та Велику Новосілку Донецької області; на Запорізькому та Херсонському противник обороняється. В той же час загарбники здійснили обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Бурлацьке, Малинівка, Залізничне, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Гаврилівка, Берислав, Веселе, Антонівка Херсонської області та Херсон.

У Генштабі додали, що в населеному пункті Кабичівка Луганської області окупаційна влада розпорядилася розгорнути на території сільського будинку культури військовий шпиталь для окупантів на 40 ліжкомісць. До новоствореного медичного закладу загарбників до кінця тижня мають прибути російські військові лікарі.

На Херсонщині в місті Скадовськ Херсонської області станом на 18 квітня загарбники почали змушувати всіх колаборантів і тих, хто співпрацює з ними, підписати зобов’язання щодо заборони виїзду за межі району.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що Бахмутський напрямок лишається епіцентром російського наступу.

Тим часом 19 квітня російські окупанти здійснили авіаційну атаку на Оріхів. Під обстріл потрапив цивільний сектор.