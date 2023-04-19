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КМДА оприлюднила зміни в русі громадського транспорту під час поминальних днів

Загалом в Києві мають додатково випустити на маршрути більше 100 автобусів.

КМДА оприлюднила зміни в русі громадського транспорту під час поминальних днів
Фото: EPA/UPG

Під час поминальних днів у Києві організують додатковий випуск транспорту на маршрути, які проходять біля міських кладовищ.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зокрема, до Північного кладовища 23 квітня буде організовано роботу додаткового автобусного маршруту № 258 “Станція метрополітену “Лісова” – Північне кладовище”. На нього планується залучити 60 автобусів.

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Крім того, до Південного кладовища 23 квітня працюватиме додатковий автобусний маршрут № 740 “Одеська площа – Південне кладовище”. На ньому мають працювати 20 автобусів.

Додаткові автобусні маршрути, на котрі мають залучити 26 автобусів, будуть рухатись і до Лісового кладовища: 

  • № 121  – “Станція метро “Почайна” – Лісове кладовище”; 
  • № 122  – “Станція метро “Оболонь” – Лісове кладовище”; 
  • № 124 – “Станція метро “Чернігівська” – Лісове кладовище”; 
  • № 125 – “Універсам “Позняки” – Лісове кладовище”.

Київська влада закликала містян за можливості утриматися від відвідування місць поховань в умовах воєнного стану, щоб не створювати скупчення людей на територіях кладовищ і не наражати на небезпеку себе та близьких. 

Нагадаємо, у Київській ОВА також закликали обмежити кількість присутніх на території церков і кладовищ під час освячення великодніх кошиків та в поминальні дні. Такі заходи необхідні першочергово задля безпеки мирного населення відповідно до вимог воєнного стану.

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