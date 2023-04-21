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​Сійярто виступив перед однопартійцями на тлі провокативної мапи "Великої Угорщини"

Ця мапа включає частини Австрії, Словаччини, Румунії та Хорватії, а також регіони сьогоднішніх Сербії та України, які належали Королівству Угорщина до кінця Першої світової війни.

​Сійярто виступив перед однопартійцями на тлі провокативної мапи "Великої Угорщини"
Фото: twitter.com/VladDanGheorghe

На заході, організованому керівною партією Угорщини "Фідес", використали провокативну мапу "Великої Угорщини" - у кордонах до кінця Першої світової війни.

Про це пише "Європейська правда".

Конференція мала назву "Мир та безпека". На ній виступав у тому числі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Користувачі Twitter звернули увагу, що на основному банері події зображена Угорщина у її нинішніх кордонах і так звана "Велика Угорщина" – у кордонах, які мала до Тріанонського мирного договору. Зараз частина цих земель входить до сучасних Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України.

Мапа вже викликала негативну реакцію румунського євродепутата Влада Георге.

"Угорщина - країна-член Євросоюзу - підриває суверенітет Румунії, іншої країни-члена ЄС… Це огидно й обурливо", – наголосив він.

Нагадаємо, використання мапи "Великої Угорщини" та згадки про неї вже неодноразово спричиняли напругу у відносинах Будапешта із сусідами.

Так, у листопаді 2022 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відвідав товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті в шарфі, із зображенням "Великої Угорщини". Тоді МЗС України викликало угорського посла для пояснень.

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