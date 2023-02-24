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СБУ викрила провайдера, який роздавав інтернет терористам "ДНР"

До оборудки причетне підприємство, яке працює у захопленому росіянами Донецьку.

СБУ викрила провайдера, який роздавав інтернет терористам "ДНР"
Фото: СБУ

Кіберфахівці Служби безпеки заблокували у Києві канал "легалізації" грошей терористичної організації "ДНР". До оборудки причетне підприємство, яке працює у захопленому Донецьку і взаємодіє з окупантами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Комерційна структура надає послуги інтернету і трансляції проросійських телеканалів на території регіону та регулярно сплачує «податки» до російського бюджету. Частину своїх прибутків комерсанти «виводили» на підконтрольну українській владі територію для подальшого переведення в іноземну валюту і нелегального вивезення за кордон. Для цього ділки зареєстрували у Києві однойменне фіктивне підприємство і відкрили понад 30 банківських рахунків, на які нелегально переводили гроші, отримані від бізнесу в Донецьку", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків в офісах та місцях проживання учасників схеми у Києві та Івано-Франківській області правоохоронці виявили майже 5 млн готівки у гривневому еквіваленті. Ще 1,5 млн – були приховані на рахунках п’яти українських банків. Перевіряється інформація про використання цих коштів для фінансування російської агентури.

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За даними слідства, незаконну діяльність організували троє керівників донецького інтернет-провайдера. У 2014 році, після російського псевдореферендуму, вони "переоформили" підприємство за "законодавством" країни-агресора і надали свої потужності окупантам і почали транслювати антиукраїнський контент.

У результаті слідчо-оперативних дій співробітники СБУ затримали технічного директора компанії, який перебував на території Прикарпаття.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу (сприяння діяльності терористичної організації). Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру та оголошення у розшук ще двох співзасновників комерційної структури, які переховуються в Донецьку та в одній з країн Євросоюзу.

Наразі накладено арешт на все нерухоме майно зловмисників у різних регіонах України на понад 20 млн грн. Триває розслідування.

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше СБУ викрила мережу інтернет-агентів РФ, які працювали “від Донеччини до Закарпаття”.

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