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Китай не має великої довіри через неспроможність засудити війну, – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО розкритикував позицію КНР. 

Китай не має великої довіри через неспроможність засудити війну, – Столтенберг
Топдипломат КНР Ван І
Фото: EPA/UPG

Китай несе відповідальність за дотримання статуту ООН, оскільки він стосується вторгнення Росії в Україну. Пекін "не має великої довіри" через його неспроможність засудити війну, цитує заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга у Таллінні Bloomberg

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зі свого боку зазначила, що ЄС вивчить принципи Китаю в контексті обіцянки Пекіна мати необмежену співпрацю з Москвою, що була дана напередодні повномасштабного вторгнення росіян в Україну.

Нагадаємо, у річницю повномасштабного вторгнення МЗС Китаю опублікувало свою “позицію щодо політичного врегулювання української кризи”.

У цих пунктах Пекін пропонує скасувати "односторонні санкції" проти Росії та "припинити бойові дії".

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