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Жителям Херсона повернуть опалення до кінця тижня

Теплова мережа міста пошкоджена через ворожий обстріл 23 лютого.

Жителям Херсона повернуть опалення до кінця тижня

Через пошкодження тепломережі внаслідок російських обстрілів у Херсоні відсутнє опалення. Теплопостачання мають повернути до 26 лютого.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, через артилерійський обстріл зі сторони Росії 23 лютого була пошкоджена теплова мережа Херсона. Теплопостачання міста припинилося. Ремонтні бригади почали відновлювальні роботи, щоб встановити всі місця пошкоджень та усунути наслідки ворожої атаки.

"Наразі роботи тривають. За умови успішних випробувань, з 26 лютого теплопостачання знову відновиться, – зазначається у дописі.

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Нагадаємо, за минулу добу ворог 73 рази обстріляв Херсонську область з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БМП та БПЛА.

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