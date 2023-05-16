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Укрзалізниця відновлює маршрути, які було змінено через обстріли

Наступні рейси поїдуть своїми традиційними маршрутами.

Укрзалізниця відновлює маршрути, які було змінено через обстріли
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Укрзалізниця отримала дозвіл на відновлення руху ділянкою колії на Хмельниччині, яку було закрито для пасажирських поїздів після ворожого обстрілу 13 травня.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці в Telegram.

Всі наступні рейси поїдуть своїми традиційними маршрутами, у тому числі через Вінницю, Хмельницький та Тернопіль.

"Насамперед просимо вибачення в усіх пасажирів, чиї плани вимушено змінились. Ми усвідомлюємо, що пересадкові маршрути забирають більше часу, нервів та зусиль, тож намагалися знайти максимально зручні рішення. Ваш зворотний зв'язок зараз важливий для аналізу нашої роботи — на вокзалах, у вагонах, інформування в цілому", - йдеться в повідомленні.  

Для підстраховки рейсів, які вже в дорозі за зміненим маршрутом, до кінця доби додаткові електропоїзди "Укрзалізниці" для "резервних" пересадок продовжать курсувати за розкладом. 

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Нагадаємо, що через ранковий обстріл 13 травня Укрзалізниця тимчасово змінила рух поїздів - частина з них прямувала об'їзним шляхом.

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