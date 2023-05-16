В Миколаєві почались пожежі після вибухів, - Сєнкевич (оновлено)

Миколаївців просять не поширювати фото та відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження.

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Після вибухів, котрі пролунали у Миколаєві, в місті почались пожежі.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Оновлення 23:53: Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що одна жінка отримала поранення.

“Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження”, - написав Сєнкевич.

Мер міста запевнив, що всі служби працюють, і після відбою тривоги мерія дасть офіційну інформацію.

Нагадаємо, у вівторок, 16 травня, російські війська обстріляли селище Молодіжне у Херсонській області. Внаслідок прицільного удару по житловому будинку постраждало четверо цивільних.