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В Миколаєві почались пожежі після вибухів, - Сєнкевич (оновлено)

Миколаївців просять не поширювати фото та відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження.

В Миколаєві почались пожежі після вибухів, - Сєнкевич (оновлено)
Фото: korabelov.info

Після вибухів, котрі пролунали у Миколаєві, в місті почались пожежі. 

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Оновлення 23:53: Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що одна жінка отримала поранення. 

“Прошу миколаївців не поширювати фото/відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження”, - написав Сєнкевич.

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Мер міста запевнив, що всі служби працюють, і після відбою тривоги мерія дасть офіційну інформацію.

Нагадаємо, у вівторок, 16 травня, російські війська обстріляли селище Молодіжне у Херсонській області. Внаслідок прицільного удару по житловому будинку постраждало четверо цивільних.

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