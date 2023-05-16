Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
Пленум Верховного Суду збереться на позачергове засідання через справу Князєва
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
У НАБУ і САП розповіли деталі про викриття голови Верховного Суду на хабарі: для розслідування діяв детектив під прикриттям
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
Росіяни атакували Київ з усіх напрямків "Кинджалами", "Калібрами" та "Іскандерами", – Ігнат
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
НАБУ і САП підозрюють у корупції голову Верховного Суду (оновлено)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Замість колискової (Страшна мамина казка)
Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
Київ пережив виняткову за щільністю повітряну атаку. Ушкодження від уламків – у пʼяти районах
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
Українська ППО вночі збила 18 ракет, зокрема шість "Кинджалів" і три "Іскандер-м" та С-400
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
Вибори в Туреччині: в країні другий тур – шанси Ердогана зростають
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна вже застосувала ракети Storm Shadow проти російських цілей, - ЗМІ

Міноборони України не прокоментувало цю інформацію.

Україна вже застосувала ракети Storm Shadow проти російських цілей, - ЗМІ
крилаті ракети Storm Shadow
Фото: Аrmyinform

Українські військові вже застосували в бою ракети Storm Shadow, надані раніше Великобританією. 

Про це повідомляє CNN.

Як повідомили двоє американських і західних чиновників, обізнаних у цій справі, українські війська почали використовувати ракети великої дальності Storm Shadow для нанесення ударів по російських цілях.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Втім, речник Міноборони України відмовився від коментарів.

Як раніше повідомлялось, Великобританія вже передала Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow. Це дасть змогу українським захисникам завдавати ударів по ворогу на велику дальність. Інформацію про передачу спершу повідомило CNN із посиланням на джерела, а потім підтвердив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies