Україна вже застосувала ракети Storm Shadow проти російських цілей, - ЗМІ

Міноборони України не прокоментувало цю інформацію.

Українські військові вже застосували в бою ракети Storm Shadow, надані раніше Великобританією.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомили двоє американських і західних чиновників, обізнаних у цій справі, українські війська почали використовувати ракети великої дальності Storm Shadow для нанесення ударів по російських цілях.

Втім, речник Міноборони України відмовився від коментарів.

Як раніше повідомлялось, Великобританія вже передала Україні далекобійні крилаті ракети Storm Shadow. Це дасть змогу українським захисникам завдавати ударів по ворогу на велику дальність. Інформацію про передачу спершу повідомило CNN із посиланням на джерела, а потім підтвердив міністр оборони Великобританії Бен Воллес.