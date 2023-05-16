Головне за день. Вівторок, 16 травня

Бої за Бахмут та Мар’їнку, 44 бойових зіткнень на сході, ворожі обстріли, підозра голові Верховного суду. Яким запам’ятається 447-й день повномасштабної війни.

Близько 23 години майже по всій Україні, крім західних областей, знову оголосили повітряну тривогу. Можливе, на жаль, повторення вчорашнього сценарію.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Упродовж доби на зазначених ділянках фронту відбулось 44 бойових зіткнення. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Цієї доби противник завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав 6 аеробалістичних ракет “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр” та 10 ракет наземного базування (С-400, “Іскандер-М”), усі вони були знищені нашими захисниками. Ще 2 ракети окупанти застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області, яка зазнала руйнувань.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили 5 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 2 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 16 травня – в нашій новині.

Унаслідок обстрілів росіянами України на території Чернігівської області розпочалася лісова пожежа.

Наразі горіння триває у двох осередках на території Семенівського лісництва, на відстані не більше 4 км до державного кордону біля с. Блешня та біля с. Мхи. Відстань між осередками складає близько 2,5 км.

Мешканці цих населених пунктів ще раніше були евакуйовані у зв'язку з військовими діями, але пожежа може розповсюдитись до населених пунктів Орликівка та Баранівка, де наразі проживають люди.

У вівторок, 16 травня, російські війська обстріляли селище Молодіжне у Херсонській області.

"16 травня російські війська обстріляли село у Херсонській громаді. Внаслідок прицільного удару по житловому будинку, постраждало четверо цивільних - жінка та троє дітей", - йдеться у повідомленні Херсонської обласної прокуратури.

Зазначається, що було пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі місцевих жителів.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через обстріл 8-річна дівчинка отримала контузію головного мозку. Її шпиталізували, медики надають пораненій необхідну допомогу. "У двох дітей, 10-річної дівчинки та 7-річного хлопчика, діагностували гостру реакцію на стрес. Лікарі надали їм допомогу на місці, життю дітлахів нічого не загрожує", - написав голова ОВА.

За рік вдалося повернути з російського полону близько 500 оборонців “Азовсталі”, близько 2 тис. азовців все ще залишаються у неволі.

Про це повідомила під час брифінгу голова ГО “Рада жінок і матерів “Жінки зі Сталі” Наталка Зарицька.

“Попри всі зусилля за 12 місяців вдалося повернути лише 20% оборонців, які стояли на смерть, допоки не отримали наказ від командування скласти зброю та рятувати життя. Такий наказ за час війни отримали лише захисники “Азовсталі”. За інформацією з відкритих джерел, виконуючи наказ, з території комбінату вийшло близько 2,5 тис. оборонців. За рік вдалося повернути близько 500 захисників. Це означає, що близько 2 тис. хлопців та дівчат досі перебувають у пеклі полону, а разом із ними у пеклі невизначеності цілий рік перебувають їхні рідні та близькі", – сказала Зарицька.

Більше інформації – в новині.

Чернівецька обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП на території області.

“Депутати Чернівецької обласної ради вважають діяльність релігійних організацій (об’єднань), які мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором (росією), забороненою на території Чернівецької області. За це проголосували сьогодні під час засідання ХІІ чергової сесії 40 обласних обранців”, – йдеться в повідомленні пресслужби облради.

Зазначається, що своїм рішенням депутати пропонують Верховній Раді України, відповідно до ст. 93 Конституції України, визначити законопроєкти, які стосуються законності функціонування релігійних організацій, мають доведений церковно-канонічний зв’язок з країною-агресором, як актуальні для їх позачергового розгляду та ухвалення.

Докладніше – і нашій новині.

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Судді Верховного суду України проголосували за дострокове припинення повноважень голови суду Всеволода Князєва.

За відставку Князєва проголосували 137 суддів, проти голосів не було.

Перед цим Князєву висловили недовіру: за — 140 голосів, проти — 2, повідомив голова лічильної комісії пленуму Верховного суду Андрій Жук.

Однак Князєв і надалі матиме статус судді. Повністю звільнити його з судової системи може лише Вища рада правосуддя. Відповідно до законодавства, у випадку відсутності голови ВС його повноваження виконує заступник голови. Однак у ВС відсутній заступник голови, тому обов'язки очільника суду виконуватиме суддя, який найдовше працює у ВС. Наразі таким суддею є секретар пленуму ВС Дмитро Луспеник.

Згодом стало відомо, що правоохоронці повідомили викритим на отриманні хабара у розмірі 2,7 млн доларів голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та адвокату про підозру.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!