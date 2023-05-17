В квартирі знищене вікно на балконі, пошкоджено міжкімнатні стіни.

У селищі Коцюбинське Київської області у одній з квартир житлової багатоповерхівки вибухнув газ, внаслідок чого постраждала жінка.

Про це повідомив у Телеграм начальник Управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов.

"45-річна жінка підійшла до газової плити для того, щоб підігріти їжу. Коли намагалась підпалити газ, пролунав вибух", - розповів він деталі.

Внаслідок вибуху потерпіла отримала травму голови, опіки обличчя, рук та ніг. Як зазначив Нєбитов, на момент вибуху у сусідній кімнаті спала 14-річна донька потерпілої. На щастя, вона не постраждала.

"В квартирі знищене вікно на балконі, пошкоджено міжкімнатні стіни по всій площі, вхідні двері", - зазначив очільник поліції.

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки слідчі Київщини розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, що 22 квітня, стався вибух в одному з гаражів гаражного кооперативу у Чорноморську Одеської області.