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У багатоповерхівці біля Києва вибухнув газ, постраждала жінка

В квартирі знищене вікно на балконі, пошкоджено міжкімнатні стіни.

У багатоповерхівці біля Києва вибухнув газ, постраждала жінка
Фото: Скрін з відео

У селищі Коцюбинське Київської області у одній з квартир житлової багатоповерхівки вибухнув газ, внаслідок чого постраждала жінка.

Про це повідомив у Телеграм начальник Управління Нацполіції Київської області Андрій Нєбитов. 

"45-річна жінка підійшла до газової плити для того, щоб підігріти їжу. Коли намагалась підпалити газ, пролунав вибух", - розповів він деталі. 

Внаслідок вибуху потерпіла отримала травму голови, опіки обличчя, рук та ніг. Як зазначив Нєбитов, на момент вибуху у сусідній кімнаті спала 14-річна донька потерпілої. На щастя, вона не постраждала.

"В квартирі знищене вікно на балконі, пошкоджено міжкімнатні стіни по всій площі, вхідні двері", - зазначив очільник поліції. 

За фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки слідчі Київщини розпочали досудове розслідування.

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Нагадаємо, що 22 квітня, стався вибух в одному з гаражів гаражного кооперативу у Чорноморську Одеської області. 

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