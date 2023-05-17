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СБУ встановила особу російського військового, який наказав обстрілювати житлові квартали Херсона

У Кремлі його "відзначили" за терор проти цивільного населення України.

СБУ встановила особу російського військового, який наказав обстрілювати житлові квартали Херсона
Дмитро Жарких
Фото: СБУ

Служба безпеки України встановила особу російського військового, який віддав наказ обстрілювати житлові квартали Херсона.

Про це йдеться на сайті спецслужби.

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Підозрюваний - підполковник Дмитро Жарких, командир 8-го окремого артилерійського полку 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ.

За інформацією СБУ, торік 24 грудня він віддав наказ на вогневий удар по центральній частині Херсона з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", які базувались на лівому березі Дніпра. Тоді росіяни влучили у житлові будинки, магазини, лікарню та пункт видачі гуманітарної допомоги у центральній частині обласного центру.

Через обстріл загинули 11 мирних жителів, ще 64 були поранені. Більшість із потерпілих – жінки та люди похилого віку.

"Невдовзі після цього Жарких запросили до Кремля, де його відзначили за терор проти цивільного населення України. За даними слідства, воєнний злочинець ще у 2014 році брав активну участь у захоплені Криму. Згодом його полк почав дислокуватись на тимчасово окупованій території українського півострова", - розповіли в СБУ.

Після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022-го підпорядковані Жарких підрозділи були залучені на південному фронті.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Нагадаємо, в Україні заочно засудили дев'ятьох військових РФ, які били, катували та погрожували вбивством мешканцю Бучі. Днями суд відправив за грати екскомандувача Чорноморським флотом РФ адмірала Олександра Вітко - покарання становить до 15 років позбавлення волі.

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