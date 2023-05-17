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Окупанти не можуть виконати плани паспортизації на окупованих територіях, - ЦНС

Для тих, хто відмовляється від паспорта РФ, окупанти створюють нестерпні умови для життя.

Окупанти не можуть виконати плани паспортизації на окупованих територіях, - ЦНС
Фото: interfax.ru

Російські окупанти не можуть виконати плани паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються змусити місцеве населення оформити російський документ. Для тих, хто й надалі відмовляється від паспортизації, окупанти створюють нестерпні умови для життя.

Як повідомляє ЦНС, глибина проблеми з паспортизацією для росіян полягає в тому, що навіть не всі громадяни, хто погодився працювати в їхніх «адміністраціях» мають цей документ. Таких працівників погрожують звільнити.

Загалом, усі, хто не має російського документа отримує погрози щодо депортації, адже їх визнають, як іноземних громадян.

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Нагадаємо, що на Запоріжжі окупанти погрожують відключити електрику мешканцям, які відмовляються від російського паспорта. 

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