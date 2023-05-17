В Авдіївці залишається понад тисяча цивільних

В Авдіївці на Донеччині залишаються більше тисячі цивільних громадян, тривають хаотичні обстріли міста російськими військами.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

«В Авдіївці залишаються люди, їх більше тисячі. Там є “пункт незламності”, у пункті наявна їжа, інтернет. Тривають хаотичні обстріли міста, хоча на перший погляд їх стало менше. Розвідка каже, що в окопах мінімальна кількість піхоти (ворожої - ред.), пересування техніки теж зменшилось. Обстріли переважно з мінометів, але безпілотники в небі літають регулярно і наші зенітники полюють на них», - розповів Шершень.

Нагадаємо, що 15 травня унаслідок ракетного удару по Авдіївці загинули четверо людей.