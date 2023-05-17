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У застосунку "Київ Цифровий" з'явилися підказки щодо закритих вестибюлів метро

У сервісі також можна бачити графік роботи метро, курсування потягів і всі станції на лінії.

У застосунку "Київ Цифровий" з'явилися підказки щодо закритих вестибюлів метро
"Київ Цифровий"
Фото: kyivcity.gov.ua

У застосунку "Київ Цифровий" удосконалили сервіс руху транспорту: тепер усім користувачам будуть доступні підказки про закриті вестибюлі. Крім цього, у сервісі можна бачити графік роботи метро, курсування потягів і всі станції на лінії.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації і заступник голови КМДА Петро Оленич, передає Офіційний портал Києва.

"Нам важливо, щоб усі оновлення були розроблені на користувацьких історіях та з урахуванням зворотнього зв’язку від містян", – додав директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половинко.

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За два роки у службу підтримки звернулось 135 тисяч користувачів. На основі їхніх побажань у застосунку вже впровадили можливість переглядати маршрут та графік транспорту онлайн, безконтактно оплачувати проїзд у всіх видах муніципального транспорту, замінили паперові квитки на електронні та запустили англомовну версію застосунку.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в столичному метро відкриють тимчасово зачинені вестибюлі 10 станцій. На початку повномасштабного вторгнення деякі вестибюлі зачинили з міркувань безпеки.

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