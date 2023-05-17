УПЦ МП заборонить у служінні священників, які просили РПЦ взяти під омофор Бердянську єпархію

Священники Бердянської єпархії, які звернулися до патріарха Кирила з закликом узяти під своє підпорядкування єпархію, будуть заборонені УПЦ МП у служінні. Про це повідомив інформаційно-просвітницький відділ УПЦ.

Як відомо, 16 травня РПЦ оголосила, що бере під свій омофор Бердянську єпархію (на тимчасово окупованій частині Запорізької області) УПЦ МП через те, що про це попросили самі священнослужителі, бо чинний її керівник митрополит Бердянський і Приморський Єфрем нібито самовільно залишив кафедру та виїхав у Європу.

В УПЦ МП запевняють, що Єфрем отримав від митрополита Онуфрія благословення на від’їзд, оскільки поїхав за кордон лікуватися. А керування єпархію мав здійснювати у телефонному режимі. Крім того, в московському патріархаті заявляють, що духовенство єпархії неодноразово і відкрито висловлювало повну підтримку керівному архієрею. Протилежні заяви, наполягають там, зроблені окремими священниками і "викликають сумнів щодо їх щирості й відсутності примусу щодо їх проголошення”.

“Священники Бердянської єпархії, які самочинно зробили провокаційні заяви всупереч офіційній позиції УПЦ, порушили канони Православної Церкви. У зв’язку з ситуацією навколо Бердянської єпархії Української Православної Церкви судження щодо подальших адміністративних дій у ній мають відбуватися виключно в площині канонічного права Православної Церкви”, - вважають в УПЦ.

Там додали, що Українська Православна Церква постійно і послідовно заявляла про рішучу підтримку територіальної цілісності та суверенітету України та висловлювала засудження агресії Росії.

Нагадаємо, учора Російська православна церква заявила про підпорядкування собі Бердянської єпархії, про що її нібито попросили 76 з 86 священників єпархії. Однак, за даними LB.ua, звернення підтримали лише четверо священників: архимандрит Димитрій, який за відсутності Єфрема взяв на себе керування єпархію і власне ініціював звернення до Кирила; секретар Бердянської єпархії, настоятель храму в ім’я Святої Трійці протоієрей Сергій (Ілющенко); священник Приморського Свято-Троїцького храму протоієрей Дмитро (Лебедченко); настоятель Бердянського храму Новомучеників протоієрей Євген (Клименко).