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На Херсонщині через російський обстріл загинули троє людей (оновлено)

Ще двоє поранені.

На Херсонщині через російський обстріл загинули троє людей (оновлено)
Фото: Херсонська обласна прокуратура

Є жертви через російський обстріл Зеленівки, яка розташована у Херсонській громаді.

Про це у Телеграм повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Це сталося внаслідок обстрілів у Зеленівці. Батько приніс її до лікарні на руках", – написав він.

За словами Єрмака, також через російський обстріл поранені ще дві людини – всі вони перебували біля магазину.

Оновлено. У Херсонській обласній прокуратурі згодом повідомили, що жертвами обстрілу стали троє людей. 

"17 травня близько 16:00 окупанти обстріляли селище в Херсонському районі. Один із снарядів поцілив поблизу магазина, де перебували місцеві мешканці. Травми, несумісні із життям, отримали 5-річний хлопчик та двоє чоловіків. Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості. Дані уточнюються. На місці події працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що сьогодні близько першої години ночі окупанти здійснили обстріл Херсона. Внаслідок атаки зруйновані два під’їзди житлового будинку.

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