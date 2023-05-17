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Естонія закликала запланувати конкретні кроки щодо приєднання України до НАТО

У Таллінні закликали передати Україні запрошення на приєднання. 

Естонія закликала запланувати конкретні кроки щодо приєднання України до НАТО
Фото: Парламент Естонії

Парламент Естонії прийняв заяву на підтримку вступу України до НАТО і закликав запланувати конкретні кроки щодо приєднання країни до альянсу в ході липневого саміту НАТО у Вільнюсі. 

Про це повідомили на сайті парламенту Естонії. 

"За" прийняття заяви проголосували 92 депутати зі 101.

"Спільно з іншими Балтійськими державами Естонія завжди підтримувала вступ України до НАТО і вважає за необхідне запланувати конкретні кроки щодо приєднання країни до альянсу в ході саміту НАТО, який пройде у Вільнюсі 11-12 липня", - наголошується в заяві.

У заяві також наголошується, що перемога України над Російською Федерацією, яка веде агресивну війну, і подальший вступ України в НАТО – це єдиний шлях до забезпечення заснованого на правилах світопорядку, стійкого миру і безпеки демократичних європейських держав.

Парламент Естонії закликає передати Україні запрошення на приєднання до альянсу.

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Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Альянс погодить “багаторічну програму” допомоги Україні в її прагненні приєднатися до організації.

Американська газета Washington Post написала, що зараз тривають перемовини членів НАТО щодо визначення наступних кроків на шляху приєднання України до Західного альянсу. Країни-члени намагаються подолати розбіжності щодо того, як швидко Київ має стати членом організації Північноатлантичного договору. Однак посадовці блоку заявили виданню, що, попри підтримку, члени досягли консенсусу − у липні Україна запрошення про приєднання до блоку не отримає.

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