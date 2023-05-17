Очевидна вразливість гіперзвукових ракет “Кинджал”, схоже, стала несподіванкою та ганьбою для Росії, – Міноборони Британії
Очевидна вразливість гіперзвукових ракет “Кинджал”, схоже, стала несподіванкою та ганьбою для Росії, – Міноборони Британії
Катрін Деньов на відкритті Каннського кінофестивалю прочитала вірш Лесі Українки
Катрін Деньов на відкритті Каннського кінофестивалю прочитала вірш Лесі Українки
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
Викриття голови Верховного Суду на хабарі: НАБУ оприлюднило записи розмов
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
​Блогери “засвітили” у соцмережах роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ
Прогульники та пасивні нардепи: хто в парламенті працює найменше?
Прогульники та пасивні нардепи: хто в парламенті працює найменше?
Знищити систему Patriot "Кинджалом" неможливо, – Ігнат
Знищити систему Patriot "Кинджалом" неможливо, – Ігнат
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Бердянські попи-зрадники, конфлікт «башт Кремля» і «благословіння» дому Романових для Путіна
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
Порошенко про європейське турне Зеленського: це важливо для забезпечення успішного наступу ЗСУ
В Миколаєві почались пожежі після вибухів, - Сєнкевич (оновлено)
В Миколаєві почались пожежі після вибухів, - Сєнкевич (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна може приєднатися до НАТО до завершення війни, - Курт Волкер

Як приклад Волкер навів Німеччину часів часткового перебування під окупацією СРСР.

Україна може приєднатися до НАТО до завершення війни, - Курт Волкер
Фото: Радио Свобода

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер припускає, що Україна може приєднатися до НАТО до завершення війни проти Росії.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Щодо того, чи може приєднатися Україна до НАТО до завершення війни, варто подивитися на Німеччину, яка приєдналася до НАТО, будучи поділеною країною, коли східна частина Німеччини була під окупацією СРСР”, - заявив Волкер під час брифінгу в Одесі.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Волкер припустив, що в такому випадку п’ята стаття може бути застосована тільки для тих територій, які на момент приєднання будуть підконтрольні Києву.

Колишній представник Держдепартаменту зазначив, що ситуація з війною в Україні може бути подібною до корейської, де Північна і Південна Кореї досі перебувають у стані війни.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що питання вступу України в НАТО розв'язуватиметься після війни

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Альянс погодить “багаторічну програму” допомоги Україні в її прагненні приєднатися до організації.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies