Україна може приєднатися до НАТО до завершення війни, - Курт Волкер

Колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер припускає, що Україна може приєднатися до НАТО до завершення війни проти Росії.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Щодо того, чи може приєднатися Україна до НАТО до завершення війни, варто подивитися на Німеччину, яка приєдналася до НАТО, будучи поділеною країною, коли східна частина Німеччини була під окупацією СРСР”, - заявив Волкер під час брифінгу в Одесі.

Волкер припустив, що в такому випадку п’ята стаття може бути застосована тільки для тих територій, які на момент приєднання будуть підконтрольні Києву.

Колишній представник Держдепартаменту зазначив, що ситуація з війною в Україні може бути подібною до корейської, де Північна і Південна Кореї досі перебувають у стані війни.

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що питання вступу України в НАТО розв'язуватиметься після війни.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що Альянс погодить “багаторічну програму” допомоги Україні в її прагненні приєднатися до організації.