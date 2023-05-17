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Російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини

Внаслідок обстрілів зафіксовані чисельні руйнування.

Російські окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини
Фото: Микола Лукашук

Сьогодні,17 травня, російські окупаційні війська обстріляли з важкої артилерії Мирівську, Марганецьку та Межівську громади у Дніпропетровській області

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Внаслідок обстрілу у Мирівській громаді було пошкоджено пошту, магазин, навчальний та медичний заклади, авто медичної допомоги, адмінбудівлю, агропідприємство. 

Також від обстрілу постраждала двоповерхова будівля, 11 приватних осель, господарська споруда, легкова машина, пасіка, газогони та лінії електропередач. 

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Марганецьку громаду росіяни обстрілювали двічі. Внаслідок першого обстрілу була пошкоджена будівля агрофірми, наслідки другого обстрілу встановлюються.

Крім того, з РСЗВ росіяни обстріляли територію Межівської ТГ в Синельниківському районі. Люди не постраждали, дані щодо руйнувань уточнюються. 

Фото: Микола Лукашук

Фото: Микола Лукашук

Фото: Микола Лукашук

Фото: Микола Лукашук

Нагадаємо, протягом доби Росія завдала п'ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300

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