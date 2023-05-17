Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА

В четвер, 18 травня, головний державний прапор України приспустять на знак солідарності з кримськотатарським народом.
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Прапор, встановлений на території Меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні”, приспустять у рамках заходів зі вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Вже в п'ятницю, 19 травня, прапор знову майорітиме на флагштоці.
18 травня в Україні та світі вшановують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу, що стала однією з найтрагічніших сторінок історії ХХ століття. За різними оцінками, тільки в перші роки вигнання в результаті голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт у місцях спецпоселень загинуло понад 46% кримських татар.
Верховна Рада в листопаді 2015 року визнала депортацію з Криму кримських татар 1944 року геноцидом кримськотатарського народу.