Завтра, 18 травня, в Києві приспустять головний державний прапор України, - КМДА

В четвер, 18 травня, головний державний прапор України приспустять на знак солідарності з кримськотатарським народом.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Прапор, встановлений на території Меморіального комплексу “Національний музей історії України у Другій світовій війні”, приспустять у рамках заходів зі вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Вже в п'ятницю, 19 травня, прапор знову майорітиме на флагштоці.

18 травня в Україні та світі вшановують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу, що стала однією з найтрагічніших сторінок історії ХХ століття. За різними оцінками, тільки в перші роки вигнання в результаті голоду, масових захворювань, знущань і каторжних робіт у місцях спецпоселень загинуло понад 46% кримських татар.

Верховна Рада в листопаді 2015 року визнала депортацію з Криму кримських татар 1944 року геноцидом кримськотатарського народу.