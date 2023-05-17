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Окупанти завдали удару по Охтирці дроном-камікадзе Shahed

Росіяни обстрілюють Сумщину з авіації, артилерії, систем залпового вогню. 

Окупанти завдали удару по Охтирці дроном-камікадзе Shahed
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/ANDRII NEBYTOV

Російські окупанти завдали удару дроном-камікадзе Shahed по місту Охтирка Сумської області, наслідки уточнюються.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

«Буквально 30 хвилин тому мені доповіли: по місту Охтирка був нанесений удар “шахедом”. Зараз наслідки уточнюються і надається допомога», - сказав він.

Водночас Артюх нагадав, що росіяни обстрілюють область з авіації, артилерії, систем залпового вогню тощо.

«Зростання іде по кількості обстрілів. За місяць - 439 обстрілів було. За останній тиждень – 110, і вже за цю добу – понад 20 обстрілів на кордоні з Сумщиною», - поінформував голова ОВА.

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Нагадаємо, що заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що за останній місяць військові Росії збільшили обстріли прикордонних областей - Харківської, Чернігівської та Сумської. 

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