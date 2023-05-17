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Міноборони закликало не допомагати ворогу збирати дані про нашу ППО

Росіяни уважно відстежують інформацію у соцмрежах.

Міноборони закликало не допомагати ворогу збирати дані про нашу ППО
системи ППО SAMP-T
Фото: armyinform.com.ua

Під час підготовки до ракетних атак росіяни використовують не лише повітряну, наземну агентурну розвідку, але й вивчають соцмережі українських користувачів.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Міноборони закликає в жодному випадку не публікуйте в стані реального часу:

  • Фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони;
  • Фото і відео позицій наших засобів ППО;
  • Свої думки, яка українська зброя де може стояти і які об’єкти прикривати;
  • Скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули.

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Цю інформацію росіяни використовують для:

  • розвідки;
  • прокладання маршрутів застосування ракет для обходу наших ППО;
  • корегування та нанесення ударів по самих засобах ППО.

“Будьте обачними та не допомагайте ворогу збирати дані про нашу ППО”, - підсумували в Міноборони.

Фото: Пресслужба Міноборони

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що російські окупанти не мають спостерігати за роботою української протиповітряної оборони через онлайн-трансляцію вуличних камер, тож можливі нові рішення військових адміністрацій.

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