Міноборони закликало не допомагати ворогу збирати дані про нашу ППО

Під час підготовки до ракетних атак росіяни використовують не лише повітряну, наземну агентурну розвідку, але й вивчають соцмережі українських користувачів.
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Міноборони закликає в жодному випадку не публікуйте в стані реального часу:
- Фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони;
- Фото і відео позицій наших засобів ППО;
- Свої думки, яка українська зброя де може стояти і які об’єкти прикривати;
- Скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули.
Цю інформацію росіяни використовують для:
- розвідки;
- прокладання маршрутів застосування ракет для обходу наших ППО;
- корегування та нанесення ударів по самих засобах ППО.
“Будьте обачними та не допомагайте ворогу збирати дані про нашу ППО”, - підсумували в Міноборони.
Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що російські окупанти не мають спостерігати за роботою української протиповітряної оборони через онлайн-трансляцію вуличних камер, тож можливі нові рішення військових адміністрацій.