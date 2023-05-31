Актор Міша Коллінз долучився до платформи United24

Американський актор (найбільш відомий роллю ангела Кастіеля в т/с “Надприродне”) та режисер Міша Коллінз долучився до глобальної ініціативи з підтримки України United24.

Про це актор повідомив у Twitter.

“Це честь стояти поруч з українським президентом і народом, але нам потрібно, щоб ви теж стояли з нами. Люди вдома постійно запитують мене: “Що я можу зробити?” Це те, що ми всі можемо зробити: будь ласка, допоможіть нам розмінувати цивільні території України, щоб запобігти тисячам безглуздих смертей”, – написав Міша Коллінз.

Він зауважив, що розмінування врятує життя тисячам невинних українців.

Актор поділився посиланням на сторінку для пожертв.

It's an honor to stand with the Ukrainian President and people, but we need you to stand with us, too.



People back home keep asking me, “What can I do?” This is something we can all do: Please help us clear land mines from civilian areas of Ukraine to prevent thousands of… pic.twitter.com/h4k8P5QZHf — Misha Collins (@mishacollins) May 31, 2023

Нагадаємо, дві українських зірки зіграють у Лондоні благодійний футбольний матч на підтримку України. Гра має відбутись 5 серпня на домашньому стадіоні “Челсі” "Стемфорд Бридж".

Нещодавно Кабмін зобов’язав розпорядників платформи United24 щомісяця оприлюднювати звіти про надходження та витрати. Все має бути прозоро, щоб благодійники розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні.