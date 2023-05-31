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Актор Міша Коллінз долучився до платформи United24

Він буде займатися напрямком розмінування.

Актор Міша Коллінз долучився до платформи United24
Фото: Twitter/Misha Collins

Американський актор (найбільш відомий роллю ангела Кастіеля в т/с “Надприродне”) та режисер Міша Коллінз долучився до глобальної ініціативи з підтримки України United24

Про це актор повідомив у Twitter.

“Це честь стояти поруч з українським президентом і народом, але нам потрібно, щоб ви теж стояли з нами. Люди вдома постійно запитують мене: “Що я можу зробити?” Це те, що ми всі можемо зробити: будь ласка, допоможіть нам розмінувати цивільні території України, щоб запобігти тисячам безглуздих смертей”, – написав Міша Коллінз. 

Він зауважив, що розмінування врятує життя тисячам невинних українців. 

Актор поділився посиланням на сторінку для пожертв

 

Нагадаємо, дві українських зірки зіграють у Лондоні благодійний футбольний матч на підтримку України. Гра має відбутись 5 серпня на домашньому стадіоні “Челсі” "Стемфорд Бридж".

Нещодавно Кабмін зобов’язав розпорядників платформи United24 щомісяця оприлюднювати звіти про надходження та витрати. Все має бути прозоро, щоб благодійники розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні.

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