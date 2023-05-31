На війні загинув львівський журналіст Віктор Петров

На війні загинув львівський журналіст і волонтер Віктор Петров.

Про це повідомляє пресслужба Верхвоної Ради.

“На фронті загинув військовий, львівський журналіст і активіст Віктор Петров. Віктор був першим редактором видання “Сихів Медіа”, членом громадської організації “Інститут Суспільних Ініціатив” (ІСІ), волонтером, свідомим громадянином. Заснував Креативну школу What If. Був ініціатором багатьох соціально важливих проєктів, чим зробив великий вклад у розвиток країни”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Віктор служив у 54-ій окремій механізованій бригаді імені Гетьмана Івана Мазепи.