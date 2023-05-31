Це має допомогти Україні вирівняти розрив на полі бою в радіусі дії сил вторгнення.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала “тих, хто може”, надати Україні далекобійну зброю.

Про це вона заявила під час виступу на щорічному Братиславському форумі глобальної безпеки.

“Негайною потребою – ви це знаєте – є військова допомога для підтримки зусиль українських Збройних Сил. Тому ми щойно запропонували закон про виробництво боєприпасів (ASAP). Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до збільшення виробництва вкрай необхідних 155-міліметрових і 152-міліметрових артилерійських снарядів. А ті, хто можуть, повинні надати далекобійну артилерію та системи озброєння, які можуть допомогти Україні вирівняти розрив на полі бою в радіусі дії сил вторгнення”, – сказала президента Єврокомісії.

Вона додала, що підтримка також потрібна для військової підготовки українських сил. Зокрема, за її даними, до кінця року європейські союзники підготують 30 тисяч українських військовослужбовців.

Нагадаємо, декілька днів тому міністр оборони України заявив, що ракети Storm Shadow демонструють на полі бою стовідсотковий результат. Україна веде переговори з країнами, які мають цю зброю.

Також нещодавно стало відомо, що США нададуть Україні новий пакет безпекової допомоги. Варість пакету складе 300 млн доларів.

До цього видання Wall Street Journal повідомило, що Південна Корея почала передавати США сотні тисяч артснарядів для України. За словами американських посадовців, цей крок зробить запланований Києвом наступ проти російських військ ефективним і дозволить Білому дому відкласти рішення про те, чи постачати касетні боєприпаси.