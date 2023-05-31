У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування трупів своїх солдатів, – ГУР

Українська розвідка констатує, що терористична Росія вже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Зазначається, що площа кожного об’єкта – понад 4000 квадратних метрів.

До комплексів будуть входити:

пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами

рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць

склади з трунами та іншим похоронними декораціями

скорботна зала.

Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у Ростові-на-Дону становить близько 600 мільйонів рублів, у Курську – понад 800 мільйонів рублів.

Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.

ГУР констатує, що терористична Росія вже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

Будівництво вказаних комплексів на території РФ підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих.

Українська розвідка нагадує, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, має можливість здатись в полон. В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у Росії.

Нагадаємо, раніше ГУР повідомило, що українська розвідка намагається ліквідувати главу "вагнерівців" Пригожина, список "мішеней" очолює Путін. Також у відомстві підтвердили, що атаки на об’єкти критичної інфраструктури на території РФ – це справа різних українських відомств.