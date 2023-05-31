САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
САП підтвердила, що депутат Київради Трубіцин виїхав із України (доповнено)
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
Верховна Рада зробила перший крок для збільшення виплат військовим
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
У Києві затримали ще дев’ятьох громадян, які публікували у соцмережах відео роботи ППО
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
Чи повернуть військовим додаткові виплати?
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
У передмісті Бахмута ЗСУ призупинили рух, - Маляр
Удари по Москві. Чому це важливо
Удари по Москві. Чому це важливо
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
Бабак відмовився від наукового ступеня слідом за Лісовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
У ВР напрацювали новий законопроєкт про повернення доплат військовим
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
Ердоган переміг. Чи зміниться зовнішня політика Туреччини
ГоловнаСуспільствоВійна

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування трупів своїх солдатів, – ГУР

Українська розвідка констатує, що терористична Росія вже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування трупів своїх солдатів, – ГУР
Ілюстративне фото: трупи російських окупантів в Україні
Фото: EPA/UPG

У Курську та Ростові-на-Дону росіяни будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів ліквідованого на війні проти України особового складу. 

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. 

Зазначається, що площа кожного об’єкта – понад 4000 квадратних метрів.

До комплексів будуть входити:

  • пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами
  • рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць
  • склади з трунами та іншим похоронними декораціями
  • скорботна зала.

Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у Ростові-на-Дону становить близько 600 мільйонів рублів, у Курську – понад 800 мільйонів рублів.

Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.  

ГУР констатує, що терористична Росія вже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

Будівництво вказаних комплексів на території РФ підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих.

Українська розвідка нагадує, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, має можливість здатись в полон. В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у Росії.

Нагадаємо, раніше ГУР повідомило, що українська розвідка намагається ліквідувати главу "вагнерівців" Пригожина, список "мішеней" очолює Путін. Також у відомстві підтвердили, що атаки на об’єкти критичної інфраструктури на території РФ – це справа різних українських відомств.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies