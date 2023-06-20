У Сумах на базі комплексного реабілітаційного відділення «Слобожанщина» КНП «Клінічна лікарня №5» відкрилися кабінети водолікування, теплолікування та синглетно-кисневої терапії. Лікарі говорять, що це допомагатиме успішно лікувати захворювання центральної нервової системи, опорно-рухового апарату, метаболічні порушення.

Реабілітація – це якість життя, необхідний елемент відновлення функцій життєдіяльності організму пацієнтів після курсу лікування захворювань м’язової, серцево-судинної та нервової систем, травм опорно-рухового апарату, операцій з ендопротезування та інших патологій.

Отримавши додаткове фінансування з НСЗУ, українські медзаклади мають змогу розвиватися, самостійно обираючи напрямки розвитку. І в цьому великий плюс медичної реформи.

Кожне нове досягнення окремого медичного закладу - це великий внесок до спільної скарбнички медичної галузі прикордонної Сумської громади в цілому, і це новий шанс покращити здоров’я її мешканців.

“Відкриття відділення бальнеологічного лікування дасть можливість нашому реабілітаційному відділенню суттєво розширити спектр надання медичних послуг”, - говорить директор Сумської лікарні №5 В’ячеслав Петренко.

Приємно вражений побаченим і міський голова Сум Олександр Лисенко.

“Хочу подякувати колективу. Для мене це був приємний, класний супершок. Ви просто молодці, і це потрібно робити й надалі”, - переконаний очільник Сумської громади.

Для лікування та реабілітації пацієнтів сумські лікарі будуть використовувати душову кафедру, двоканальний душ Шарко, ванни “джакузі”, вихреві ванни для лікування рук, ніг, ванни для процедур з додаванням бішофіту та лікарських трав - шалфею, розмарину, хвої тощо. Такийгідроаеромасаж дуже корисний при лікуванні травм, судинних порушень, лімфовенозної недостатності.

У відділенні комплексної реабілітації є й кабінет теплолікування — парафіноозокеритотерапії, обов’язково передбачена кімната відпочинку пацієнта після процедур, а також кисневий бар: кисневі коктейлі – це важлива й приємна частина реабілітаційних процедур.

Фахівці реабілітаційного відділення складають індивідуальну реабілітаційну програму для кожного пацієнта. За електронним направленням курс можна пройти безкоштовно.