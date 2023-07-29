Сина президента Колумбії затримали у справі про відмивання грошей

Президент Колумбії пообіцяв не тиснути на генпрокурора у цій справі, а синові побажав удачі і сили: “Нехай ці випадки формують його характер і нехай він задумається над своїми помилками”.

Ніколас Петро, син президента Колумбії Густаво Петро, був затриманий у рамках розслідування відмивання грошей і незаконного збагачення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіс генерального прокурора.

Молодший Петро, політик із провінції Атлантико, привітав розслідування, коли воно почалося в березні, і раніше називав необґрунтованими звинувачення в тому, що він брав гроші у торговців наркотиками в обмін на те, щоб залучити їх до мирних зусиль свого батька.

Також за звинуваченнями у відмиванні грошей і порушенні персональних даних була затримана колишня дружина Ніколаса Дайсуріс дель Кармен Васкес, яка на початку цього року повідомила місцевим ЗМІ, що двоє людей, звинувачених у причетності до торгівлі наркотиками, дали Ніколасу гроші на кампанію його батька.

"Моєму синові я бажаю удачі і сили. Нехай ці випадки формують його характер і нехай він задумається над своїми помилками. Як я запевнив генерального прокурора, я не буду втручатися або тиснути на його рішення, нехай закон вільно керує процесом", - написав президент у Twitter.

Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days



Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2023

Нагадаємо, 31 травня Верховний суд Бразилії засудив експрезидента Коллора до майже 9 років тюрми за корупцію. Також його визнали винним у відмиванні грошей.