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Сина президента Колумбії затримали у справі про відмивання грошей

Президент Колумбії пообіцяв не тиснути на генпрокурора у цій справі, а синові побажав удачі і сили: “Нехай ці випадки формують його характер і нехай він задумається над своїми помилками”. 

Сина президента Колумбії затримали у справі про відмивання грошей
президент Колумбії з сином
Фото: соцмережі

Ніколас Петро, син президента Колумбії Густаво Петро, був затриманий у рамках розслідування відмивання грошей і незаконного збагачення.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіс генерального прокурора.

Молодший Петро, політик із провінції Атлантико, привітав розслідування, коли воно почалося в березні, і раніше називав необґрунтованими звинувачення в тому, що він брав гроші у торговців наркотиками в обмін на те, щоб залучити їх до мирних зусиль свого батька.

Також за звинуваченнями у відмиванні грошей і порушенні персональних даних була затримана колишня дружина Ніколаса Дайсуріс дель Кармен Васкес, яка на початку цього року повідомила місцевим ЗМІ, що двоє людей, звинувачених у причетності до торгівлі наркотиками, дали Ніколасу гроші на кампанію його батька.

"Моєму синові я бажаю удачі і сили. Нехай ці випадки формують його характер і нехай він задумається над своїми помилками. Як я запевнив генерального прокурора, я не буду втручатися або тиснути на його рішення, нехай закон вільно керує процесом", - написав президент у Twitter. 

Нагадаємо, 31 травня Верховний суд Бразилії засудив експрезидента Коллора до майже 9 років тюрми за корупцію. Також його визнали винним у відмиванні грошей.

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