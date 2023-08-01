Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
На фронті загинув актор фільму Сенцова "Носоріг" Євген Світличний
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
У Києві водій навмисно заблокував дорогу “швидкій”, яка перевозила дворічну дитину у критичному стані
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Росія вдарила по Кривому Рогу ракетами. Є влучання в житловий будинок та навчальний заклад (оновлено)
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Депутатам Київради оголосили підозри в ухилянні від військової служби
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
«Язичник у рясі»: кілька штрихів до портрета митрополита Павла Лебедя
ГоловнаСвіт

Сі Цзіньпін замінив двох найвищих керівників ракетних військ Китаю

Кадрові зміни відбулися на тлі повідомлень про широкомасштабне розслідування корупції у підрозділі.

Сі Цзіньпін замінив двох найвищих керівників ракетних військ Китаю
Фото: EPA/UPG

Лідер КНР Сі Цзіньпін замінив двох найвищих керівників ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю (НВП), які управляють ядерним арсеналом Пекіна.

Про це пише Bloomberg.

Нові кадри прийшли з військово-повітряних сил і військово-морського флоту КНР.

Зміни відбулися на тлі повідомлень про широкомасштабне розслідування корупції в ракетних військах, які відіграють ключову роль у вторгненні на Тайвань. Це дуже незвичайний крок, який свідчить про прагнення масових змін у вищих ешелонах підрозділу.

Донедавна командувачем ракетних військ був Лі Ючао. Зараз він перебуває під слідством за дисциплінарні порушення разом із двома його заступниками. 60-річний чоловік пропрацював на цій посаді лише 16 місяців.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Якщо розслідування підтвердиться, це завдасть ще одного удару по фірмовій кампанії Сі з очищення НВП, яка тривала майже весь час його перебування на посаді. У 2014 році Китай розпочав розслідування щодо деяких своїх чинних і відставних генералів, зокрема двох заступників голови Центральної військової ради, органу, який курує армію. Також у 2018 році було проведено запит щодо Фан Фенхуея, який на той час працював у НВП.

Згідно з офіційним повідомленням інформаційного агентства Сіньхуа, опублікованому в понеділок, Ван Хоубінь, колишній заступник командувача військово-морськими силами, тепер є командувачем ракетних військ у званні генерала. Сюй Сішен став політичним комісаром ракетних військ. Раніше він служив у командуванні Південного театру ВПС.

За словами директора програми досліджень у галузі безпеки Массачусетського технологічного інституту Тейлор Фрейвел, це вперше за 40 років найвищу посаду отримав посадовець, який не входить до складу ракетного підрозділу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies