Сі Цзіньпін замінив двох найвищих керівників ракетних військ Китаю

Лідер КНР Сі Цзіньпін замінив двох найвищих керівників ракетних військ Народно-визвольної армії Китаю (НВП), які управляють ядерним арсеналом Пекіна.

Про це пише Bloomberg.

Нові кадри прийшли з військово-повітряних сил і військово-морського флоту КНР.

Зміни відбулися на тлі повідомлень про широкомасштабне розслідування корупції в ракетних військах, які відіграють ключову роль у вторгненні на Тайвань. Це дуже незвичайний крок, який свідчить про прагнення масових змін у вищих ешелонах підрозділу.

Донедавна командувачем ракетних військ був Лі Ючао. Зараз він перебуває під слідством за дисциплінарні порушення разом із двома його заступниками. 60-річний чоловік пропрацював на цій посаді лише 16 місяців.

Якщо розслідування підтвердиться, це завдасть ще одного удару по фірмовій кампанії Сі з очищення НВП, яка тривала майже весь час його перебування на посаді. У 2014 році Китай розпочав розслідування щодо деяких своїх чинних і відставних генералів, зокрема двох заступників голови Центральної військової ради, органу, який курує армію. Також у 2018 році було проведено запит щодо Фан Фенхуея, який на той час працював у НВП.

Згідно з офіційним повідомленням інформаційного агентства Сіньхуа, опублікованому в понеділок, Ван Хоубінь, колишній заступник командувача військово-морськими силами, тепер є командувачем ракетних військ у званні генерала. Сюй Сішен став політичним комісаром ракетних військ. Раніше він служив у командуванні Південного театру ВПС.

За словами директора програми досліджень у галузі безпеки Массачусетського технологічного інституту Тейлор Фрейвел, це вперше за 40 років найвищу посаду отримав посадовець, який не входить до складу ракетного підрозділу.