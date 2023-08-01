Франція починає евакуацію громадян ЄС із Нігера

Франція розпочне сьогодні евакуацію своїх та загалом європейських громадян із Нігера. Про це пише Reuters з посиланням на міністерство закордонних справ республіки.

За даними французького уряду, у 2022 році в Нігері перебувало трохи менше ніж 1200 громадян країни.

Повалення минулої середи президента Мохамеда Базума стало сьомим військовим переворотом менше ніж за три роки у Західній та Центральній Африці. Колишня колоніальна держава Франція протягом десяти років розміщувала війська в регіоні, допомагаючи боротися з ісламістським повстанським рухом.

У неділю прихильники хунти спалили французькі прапори та напали на посольство Франції в столиці Нігеру Ніамеї, поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ.

“З огляду на ситуацію в Ніамеї, насильство проти нашого посольства позавчора і той факт, що повітряний простір закритий і наші громадяни не можуть залишити його самотужки, Франція готує евакуацію своїх громадян та (інших) громадян Європи, які хочуть залишити країну”, − йдеться в повідомленні МЗС.

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що акція протесту перед посольством і подальші обвинувачення Парижу у відкритті стрілянини у натовп “мають усі звичайні інгредієнти дестабілізації російсько-африканським методом”.

Євген Пригожин, лідер ПВК “Вагнера”, минулого тижня привітав переворот у Нігері та заявив, що його сили готові відновити порядок у країні. Переворот викликав побоювання за безпеку регіону Сахель. Нігер є сьомим у світі виробником урану, радіоактивного металу, який широко використовується для ядерної енергії та лікування раку. Регіональний блок країн Західної Африки ECOWAS запровадив санкції, які включають припинення всіх фінансових операцій і заморожування національних активів, і заявив, що може застосувати силу, якщо Базума до кінця тижня не поновлять на посаді.

Хунти сусідніх Буркіна-Фасо, Малі та Гвінеї висловили свою підтримку лідерам перевороту.

Нагадаємо, вчора військова хунта Нігера заявила, що повалений уряд уповноважив Францію завдати ударів для звільнення президента Мохамеда Базума.

Наприкінці липня військові Нігера заявили про повалення влади Базума. Озброєнні солдати заблокували президентський палац в столиці Ніамеї. Група солдатів виступала із повідомленням про переворот по національному телебаченню через декілька годин після затримання глави країни.

Базума підтримали президент США Джо Байден і генсек ООН Антоніу Гутерреш. Україна рішуче засудила державний переворот в Республіці Нігер.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не визнає і не буде визнавати владу, що виникла унаслідок путчу в Нігері. Брюссель припиняє фінансову підтримку Нігера та проєкт безпекової співпраці.

Нігер – одна з найбідніших країн Африки. Населення – близько 21,5 млн. Главою держави є президент, який обирається на пʼять років.

У лютому 2023 була запущена місія військового партнерства ЄС в Нігері EUMPM Niger, що дає можливість країнам-членам відправляти в цю країну свої війська, щоб розвивати збройні сили з метою підвищення ефективності стримування терористичних груп та захисту місцевого населення. До повідомлення про переворот в Нігер збиралася відправити декількох своїх військових Естонія.