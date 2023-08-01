Росіяни вдарили ракетами з гелікоптерів по Сумській області, в Херсонській за добу убили чотирьох мирних, – ОВА

По Чернігівській області за добу росіяни стріляли 11 разів (102 вибухи). Ворог бив із мінометів, САУ, ракетних систем залпового вогню. Семенівська громада: три обстріли у напрямку села Миколаївка, девʼять вибухів від мін, чотири обстріли у напрямку села Залізний Міст, 48 вибухів від мін, обстріл у напрямку села Карповичі, чотири вибухи від мін, обстріл у напрямку села Галаганівка, 29 вибухів від мін. Новгород-Сіверська громада – у напрямку села Красний Хутір два вибухи від САУ. Також ворог застосував реактивні системи залпового вогню. Зафіксовано 10 вибухів біля села Залізний Міст Семенівської громади. Без жертв та руйнувань, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Сумській вночі та вранці було три обстріли. Зафіксовано 21 вибух. Обстріляно три населених пункти у Білопільській, Юнаківській, Шалигінській громадах, росіяни гатили з мінометів, гранатометів та кулеметів. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури. Вчора протягом дня було здійснено 28 ворожих обстрілів. Зафіксовано 164 вибухи. Обстріляно 17 населених пунктів у восьми громадах: Краснопільській, Білопільській, Юнаківській, Хотінській, Зноб-Новгородській, Середино-Будській, Великописарівській, Новослобідській. Середино-Будська громада: ствольна артилерія (три вибухи), мінометний обстріл (чотири вибухи), гранатомет (пʼять вибухів). Пошкоджено дах приватного зерносховища, подвір'я будинку. Великописарівська громада: міномет (33 вибухи). Поранено одну людину, пошкоджено чотири домогосподарства. Новослобідська громада: РСЗВ (два вибухи), пуск з гелікоптера двох ракет НАР. Внаслідок обстрілу пошкоджено домогосподарство.

У Дніпропетровській вчора зранку росіяни поцілили ракетами по житловому багатоповерховому будинку у Кривому Розі, а також по будівлі одного з навчальних закладів міста. Шестеро людей загинули. Серед них – 10-річна дівчинка. Загальна кількість постраждалих 81. Серед них семеро – діти. В атакованій багатоповерхівці зруйновано 32 квартири. Ще 37 – пошкоджено. Загалом самотужки з понівеченого будинку вибралося майже 150 мешканців. Ще тридцятьох на вулицю вивели рятувальники. У навчальному закладі два корпуси зруйновані вщент. Стільки ж побитих. Навколо – понівечені адмінбудівля, щонайменше п’ять багатоповерхівок та 12 автівок.

У Миколаївській вчора протягом дня та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора вдень ворожі артилерійські удари завдавалися по відкритій території Куцурубської громади. Без постраждалих.

У Луганській ворог тисне в районі Новоселівського, українські воїни тримають оборону і вчергове відбили штурми росіян на цій ділянці фронту. Лінія зіткнення постійно перебуває під авіаційними ударами загарбників. Не припиняють рашисти й тероризувати артилерією населені пункти, зокрема, Білогорівку і Невське. За добу противник здійснив 102 обстріли (498 снарядів).

Минулої ночі ворог завдав ударів по Харкову ударними безпілотниками типу Shahed, частина з них була збита протиповітряною обороною. Один БпЛА влучив у будівлю Харківського вищого професійного училища сфери послуг в Салтівському районі, зруйновано два поверхи, сталася пожежа, попередньо – без постраждалих. Ще один БпЛА влучив у землю. Три влучання було зафіксовано на території спорткомплексу у Шевченківському районі. Пошкоджена двоповерхова будівля велотреку спорткомплексу "Динамо". 63-річний охоронець спорткомплексу отримав поранення та був госпіталізований. Ще два Shahed-и влучили в землю поруч. Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Удів. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, Ветеринарне, Стариця, Вовчанськ, Нестерне і Бударки. На Куп’янському напрямку наші воїни успішно відбили атаки противника східніше Берестового. Ворог здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Одрадне, Колодязне, Кам’янка, Фиголівка, Новомлинськ та Западне. В Шевченковому внаслідок удару ракетою пошкоджено пʼять приватних житлових будинків. Внаслідок обстрілу Андріївки горіла пшениця в полі фермерського господарства. Внаслідок удару керованою авіабомбою по Дружелюбівці пошкоджено будинок.

У Запорізькій за минулу добу ворог здійснив 86 обстріли по 24 громадах. 75 артилерійських ударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Новодарівки, Гуляйпільського, Ольгівського, Малої Токмачки, Чарівного, Червного, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Степногірська, Кам'янського, Степового та Малих Щербаків. Крім цього, ворог завдав шести обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Темирівці та Левадному, а також здійснив пʼять БПЛА-атак по Новояковлівці, Павлівці та Малинівці. Надійшло 45 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

У Донецькій рашисти здійснили 21 обстріл населених пунктів області: Авдіївки, Курахового, Краматорська, Великої Новосілки, Нью-Йорка, Веселого, Зоряного, Кліщіївки, Шахтарського, Яблунівки. Пошкоджено 34 житлових будинки (з них два – багатоквартирних), адмінбудівля Донецької ОВА, три приміщення заводу ПАТ "КЗВВ", школа-інтернат, приміщення залізничної станції, залізнична колія, 16 залізничних вагонів, два складських приміщення, ЛЕП. По області за добу: двоє загиблих, поранених троє.

У Херсонській за добу противник здійснив 51 обстріл (260 снарядів), з них по Херсону – 12 обстрілів (61 снаряд). Влучання у райони 18 населених пунктів, адміністративну будівлю в Херсоні, територію та будівлі багатопрофільної гімназії та приміщення ЦТДЮ у Білозерці та в ПРАТ "Кам’янський" у н.п. Одрадокам’янка. Внаслідок обстрілів Херсону вранці під вогонь потрапили працівники комунального підприємства. Від отриманих травм 60-річний чоловік загинув на місці. Ще четверо його колег – поранені. У них мінно-вибухові травми та контузії. Внаслідок обстрілів Херсона тяжкі травми дістала 16-річна дівчина. Лікарі борються за її життя. Поранення отримали й п’ятеро волонтерів громадської організації, які допомагали херсонцям оговтатися після затоплення. Ще один постраждалий —комунальник з Кіровоградської області. Усім надається необхідна медична допомога. Російська авіація продовжує нищити Козацьке. Ворог вкотре вдарив по житлових будинках. В одній з осель, куди влучила керована авіабомба, мешкала 80-річна жінка. На жаль, внаслідок російського обстрілу вона загинула під завалами власної домівки. За добу через російську агресію чотири людей загинуло, 18 (з них одна – дитина) дістали поранення.

Нагадаємо, що в Херсонській ОВА збільшення інтенсивності обстрілів повʼязали з тим, що ворог поповнив втрати на лівому березі.

Протягом минулої доби ворог загалом завдав девʼяти ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені цивільні, серед яких є діти. Руйнувань зазнали житлові будинки. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Учора відбулось понад 40 бойових зіткнень.