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Парламентська ТСК почала обговорення аварії в тунелі на станції метро "Деміївська"

У межах кримінального провадження, відкритого за фактом аварії, проводять ще шість експертиз.

Парламентська ТСК почала обговорення аварії в тунелі на станції метро "Деміївська"
Фото: Офіс Генпрокурора

Тимчасова спеціальна комісія Верховної ради України щодо ефективності влади у Києві під час війни розпочала обговорення аварії в тунелі на станції метро "Деміївська", що призвела до закриття станцій. 

Про це повідомив кореспондент LB.ua.

Участь у засідання комісії взяли народні депутати України, київський міський голова, керівництво транспортної галузі та Київського метрополітену, представники правоохоронних органів, експерти та громадськість. 

Голова КМДА Віталій Кличко доповів про причини аварії на станції метро “Деміївська” та заходи, які вживались і вживаються для виправлення ситуації. 

“Доповідь столичних посадовців не надала однозначну відповідь на запитання, чому могла статися аварія таких масштабів і хто в цьому винен”, − зазначено у повідомленні. 

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Представники правоохоронних органів поінформували, що у межах кримінального провадження, відкритого за фактом аварії, проводять ще шість експертиз.

Комісія має визначити всі суттєві факти інциденту, причетних посадових осіб і встановити, що треба змінити і зробити, аби запобігти подібним ситуаціям у майбутньому. 

“Протягом двох годин намагались розібратись у причинах закриття станцій метро, проблематиці руйнації в тунелі київського метрополітену, а головне – що потрібно для того, аби виправити поточний стан речей… Важливо, що ми витримали рівень дискусії”, − зазначив голова ТСК, народний депутат Віталій Безгін.

За його словами, що пройти кейс метрополітену потрібно ще кілька засідань ТС, а розгляд питання навряд чи завершиться до початку квітня.

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