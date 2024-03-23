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Померла журналістка Алла Єрьоменко

Вона майже 25 років пропрацювала у "Дзеркалі тижня".

Померла журналістка Алла Єрьоменко
Алла Єрьоменко

Померла українська журналістка Алла Єрьоменко, яка майже 25 років працювала у виданні "Дзеркало тижня".

Прощання відбудеться в Києві 24 березня о 12:00 за адресою: вул. Гайдамацька, 65 (біля Байкового кладовища).

Алла Єрьоменко народилася 11 лютого 1968 року. Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

У 1997–2020 роках працювала редакторкою відділу економічної/енергетичної безпеки в "Дзеркалі тижня", була експерткою з питань енергетики, а також спеціальною кореспонденткою журналу "ЕнергоБізнес".

У неї залишилися мама, брат і племінники.

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