ЦПД: теракт у Підмосков'ї — чергова провокація спецслужб країни-терористки

У ЦПД переконані, що теракт у "Крокус Сіті Холл" не що інше як операція російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ.

Теракт у концертному залі "Крокус Сіті Холл" у Красногорську може бути спецоперацією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ, заявили в Центрі протидії дезінформації.

"Стрілянина у російському "Крокус Сіті Холл" може бути спецоперацією спецслужб країни-агресорки, аби звинуватити Україну та отримати привід для нового хвилі мобілізації. Звинувачення України, які лунають з рф, вже підтверджують цю версію", — пишуть у ЦПД.

У відомстві нагадали, що про теракти в РФ на початку березня попередажло посольство США та рекомендувало своїм громадянам уникати великого скупчення людей. Такі ж заклики робили й посольства Британії, Німеччини та інших країн.

"Теракти з великою кількістю загиблих цивільних росіян, як то вибух будинку на каширському шосе у москві в 1999-му та захоплення заручників на мюзіклі "Норд-Ост" в 2002-му кремль уже використовував для виправдання другої чеченської війни та агресії проти чеченського народу. Не дайте ввести себе в оману та довіряйте лише верифікованим джерелам інформації!" — додають у ЦПД.