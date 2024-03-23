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ЦПД: теракт у Підмосков'ї — чергова провокація спецслужб країни-терористки

У ЦПД переконані, що теракт у "Крокус Сіті Холл" не що інше як операція російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ.

ЦПД: теракт у Підмосков'ї — чергова провокація спецслужб країни-терористки
Фото: BBC

Теракт у концертному залі "Крокус Сіті Холл" у Красногорську може бути спецоперацією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну та отримати привід для нової хвилі мобілізації в РФ, заявили в Центрі протидії дезінформації. 

"Стрілянина у російському "Крокус Сіті Холл" може бути спецоперацією спецслужб країни-агресорки, аби звинуватити Україну та отримати привід для нового хвилі мобілізації. Звинувачення України, які лунають з рф, вже підтверджують цю версію", — пишуть у ЦПД.

У відомстві нагадали, що про теракти в РФ на початку березня попередажло посольство США та рекомендувало своїм громадянам уникати великого скупчення людей. Такі ж заклики робили й посольства Британії, Німеччини та інших країн.

"Теракти з великою кількістю загиблих цивільних росіян, як то вибух будинку на каширському шосе у москві в 1999-му та захоплення заручників на мюзіклі "Норд-Ост" в 2002-му кремль уже використовував для виправдання другої чеченської війни та агресії проти чеченського народу. Не дайте ввести себе в оману та довіряйте лише верифікованим джерелам інформації!" — додають у ЦПД.

  • У Красногірську в Росії група осіб у тактичному спорядженні увірвалася в Crocus City Hall, де мав відбутися концерт групи "Пікнік" і влаштувала стрілянину. Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Українській правді" повідомив, що про цю провокацію попереджала міжнародна спільнота.
  • Слідчий комітет РФ уточнив інформацію щодо жертв та постраждалих під час стрілянини у концертній залі в підмосковному Красногорську.
  • МЗС України відкинуло звинувачення російських чиновників у причетності нашої країни до стрілянини в Підмосков'ї.
  • За оновленими даними, як пише BBC, загинули щонайменше 115 людей, які перебували у Crocus City Hall. 
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