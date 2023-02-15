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СБУ не дала російським олігархам уникнути націоналізації свого майна в Україні

Сергій Чемезов та Михайло Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна.

СБУ не дала російським олігархам уникнути націоналізації свого майна в Україні
Фото: СБУ

Служба безпеки викрила спроби підсанкційних російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова уникнути націоналізації майна, яке було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Мова йде про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та агрохолдинг “Інвест Агро”, які за матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд передав у власність України. Як встановила СБУ, після рішення суду колишні російські власники цих підприємств намагались незаконно “приховати”:

  • більше ніж 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;
  • 6 вагонів з агропродукцією;
  • понад 5 з половиною тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;
  • майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Загальна вартість продукції становить 150 млн гривень.

Для реалізації оборудки задіяли афілійовані комерційні структури, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями. У такий спосіб Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна. Однак співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні плани і запобігли їм.

Фото: СБУ

Тривають комплексні дії для встановлення кола осіб, причетних до схеми, та їх притягнення до відповідальності. Заходи щодо запобігання злочину проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, БЕБ передало в управління держави залізну руду російського олігарха Усманова на 1,8 млрд гривень. 

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