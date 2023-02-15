Унаслідок обстрілів Херсонщини пошкоджені житлові будинки і медичний заклад

У вівторок 14 лютого російські окупанти 38 разів обстрілювали з РСЗВ, мінометів та артилерії Херсонську область.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, Херсон російська армія атакувала 9 разів – гатили по житлових кварталах міста. Через обстріли пошкоджено медичний заклад та житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, 13 лютого росіяни 54 рази обстріляли Херсонщину. Загинули дві людини.