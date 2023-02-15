Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії
Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії
Україні час вступати до НАТО
Україні час вступати до НАТО
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
ЗСУ знищили російський комплекс РЕБ
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілів Херсонщини пошкоджені житлові будинки і медичний заклад

Поранення отримали двоє людей.

Унаслідок обстрілів Херсонщини пошкоджені житлові будинки і медичний заклад
Ілюстративне фото

У вівторок 14 лютого російські окупанти 38 разів обстрілювали з РСЗВ, мінометів та артилерії Херсонську область.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, Херсон російська армія атакувала 9 разів – гатили по житлових кварталах міста. Через обстріли пошкоджено медичний заклад та житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли 2 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

 

Нагадаємо, 13 лютого росіяни 54 рази обстріляли Херсонщину. Загинули дві людини. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також