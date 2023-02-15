Пентагон уклав контракти на $522 млн на виробництво боєприпасів для України, – ЗМІ

Пентагон оголосив про укладення контрактів на 522 мільйони доларів на виробництво для України артилерійських боєприпасів.

Про це пише “Радіо Свобода” з посиланням на агентство AFP.

Замовлення отримали Northrop Grumman Systems і Global Military Products.

Поставки нових боєприпасів заплановано розпочати в березні, йдеться в заяві армії.

Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону.

Минулого місяця газета The New York Times із посиланням на звіт командування Сухопутних військ США повідомила, що Пентагон планує шестиразове збільшення виробництва артилерійських снарядів, значна частина яких призначається для постачання Україні.

Нагадаємо, США прагнуть навчити українських військових більше покладатися у бою на маневри, а не артилерійські обстріли. Це пов’язано зі зростанням занепокоєння щодо здатності західних країн поповнювати запаси боєприпасів ЗСУ.