Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії
Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
На війні загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк
На війні загинув найвідоміший вівчар України Михайло Кознюк
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Україні час вступати до НАТО
Україні час вступати до НАТО
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
Резніков подав на призначення нових заступників голови Міноборони
ГоловнаСуспільствоВійна

Пентагон уклав контракти на $522 млн на виробництво боєприпасів для України, – ЗМІ

Поставки заплановано розпочати в березні.

Пентагон уклав контракти на $522 млн на виробництво боєприпасів для України, – ЗМІ

Пентагон оголосив про укладення контрактів на 522 мільйони доларів на виробництво для України артилерійських боєприпасів.

Про це пише “Радіо Свобода” з посиланням на агентство AFP.

Замовлення отримали Northrop Grumman Systems і Global Military Products.

Поставки нових боєприпасів заплановано розпочати в березні, йдеться в заяві армії. 

Контракти фінансуються за рахунок Ініціативи з підтримки безпеки України Пентагону.

Минулого місяця газета The New York Times із посиланням на звіт командування Сухопутних військ США повідомила, що Пентагон планує шестиразове збільшення виробництва артилерійських снарядів, значна частина яких призначається для постачання Україні.

Нагадаємо, США прагнуть навчити українських військових більше покладатися у бою на маневри, а не артилерійські обстріли. Це пов’язано зі зростанням занепокоєння щодо здатності західних країн поповнювати запаси боєприпасів ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також