Головне за день. Понеділок, 13 лютого

Наступальні дії ворога на Донбасі, бої за Бахмут, прибуття місії МВФ, наслідки землетрусу в Туреччині та Сирії. Яким запам’ятається 355-й день повномасштабної війни.

У Збройних Силах України спростували заяву росіян про захоплення селища Красна Гора у Бахмутському районі.

"Інформація про те, що росіяни взяли Красну Гору, не відповідає дійсності. Там тривають бої. Ми тримаємо ситуацію під контролем", – заявив речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Він додав, що Бахмут залишається у центрі основних атак Росії. Череватий наголосив, що ЗСУ мають можливість постачати до Бахмута зброю, продовольство, техніку, медикаменти та евакуювати звідти поранених.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони впродовж доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та станцію РЕБ противника.

Противник завдав 2 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 13 лютого – в новині.

Як повідомлялося, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про те, що Російська Федерація вже розпочала новий великий наступ в Україні.

Міністр оборони України Олексій Резніков відбув на зустріч Консультаційної групи з питань оборони України, яка пройде завтра, 14 лютого. Це вже девʼяте засідання у форматі "Рамштайн", повідомив він у фейсбук.

Головні питання порядку денного: захист українського неба, у тому числі – через залучення авіаційної платформи, розбудова "танкової коаліції", формування запасу міцності по боєприпасах, тренінгові програми для воїнів, стабільність підтримки – логістика, обслуговування, ремонт, практична реалізація "Військового шенгену".

Резніков додав, що напередодні мав низку розмов з партнерами, і їхня залученість та підтримка дають оптимізм.

Восьмий "Рамштайн" відбувся 20 січня. Союзники обговорювали надання Україні сучасних танків.

Олексій Резніков також повідомив, що подав відповідні документи на погодження нових заступників.

За його словами, будуть рішення про кадрове та структурне оновлення відомства.

Згодом засновник волонтерського фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега написав на своїй фейсбук-сторінці, що "наразі дуже близький до призначення на посаду заступника Міністра оборони з питань цифрової трансформації".

Крім того, як повідомляють джерела LB.ua, серед інших кандидатур на посади заступників міністра оборони є колишній посол України в Канаді Андрій Шевченко та ексглава Київської ОВА і командувач ООС генерал Олександр Павлюк.

В Україну прибула місія Міжнародного валютного фонду, повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

"Місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні дискусії з представниками влади України з метою підготовки до перегляду Моніторингової програми за участю Ради директорів", – ідеться в повідомленні.

Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що в березні МВФ може затвердити нову програму фінансової підтримки України на суму 16 мільярдів доларів.

Докладніше – в новині.

Кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині та Сирії перевищила 35 000, пише The Guardian.

Станом на понеділок відомо про 31 643 загиблого в Туреччині та 3 581 у Сирії. Підтверджена загальна кількість сягнула 35 224.

Гуманітарна ситуація в Сирії катастрофічна.

Подробиці – в нашій новині.

Землетрус магнітудою 5,2 стався в понеділок, 13 лютого, у Румунії.

За даними Національного науково-дослідного інституту фізики Землі, землетрус зафіксували о 16.58 у повіті Горж на глибині 13,2 кілометра. Це другий великий землетрус, зареєстрований у країні за останні два роки. Поштовхи були відчутні також у Сербії та Болгарії.

Сербські ЗМІ оприлюднили розповіді жителів, які відчули підземні поштовхи. Болгарські медіа писали, що землетрус відчувався у містах на березі Дунаю.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!