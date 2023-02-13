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21 кандидат на пост очільника НАБУ пройде співбесіду щодо доброчесності, - комісія

Було затверджено два графіки проведення співбесід.

21 кандидат на пост очільника НАБУ пройде співбесіду щодо доброчесності, - комісія
Фото ілюстративне
Фото: Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора НАБУ

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ анонсувала співбесіду щодо доброчесності для 21 кандидата.

Про це йдеться в повідомленні комісії на її сторінках у соцмережах.

Співбесіди щодо доброчесності відбудуться 20-24 лютого.

Крім того, 28 лютого - 4 березня  відбудуться співбесіди щодо відповідності кандидатів критерію компетентності.

Все це транслюватиметься онлайн.

"Кожна співбесіда розпочинатиметься із п’ятихвилинної самопрезентації кандидата та стислого висловлення бачення подальшого розвитку НАБУ", - додали в комісії і та наголосили: якщо буде встановлено невідповідність кандидата чи кандидатки критерію доброчесності, "він чи вона негайно припиняють учать у конкурсі і, відповідно, не проходять співбесіду щодо відповідності критерію компетентності".

Нагадаємо, у січні член конкурсної комісії Драго Кос заявив про те, що директора Національного антикорупційного бюро Комісія обере за два-три місяці.

Проведення співбесід є останнім конкурсним етапом, повідомила Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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