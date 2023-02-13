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США не ставлять під сумнів бажання РФ здійснити переворот у Молдові, - Кірбі

США цілковито підтримують уряд і народ Молдови.

США не ставлять під сумнів бажання РФ здійснити переворот у Молдові, - Кірбі
Фото: EPA

Наразі США не мають незалежних підтверджень того, що Росія намагається організувати державний переворот у Молдові.

Про це повідомляє Укрінформ.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі підкреслив, що США “точно не ставлять під сумнів спроможність та бажання росіян і Путіна спробувати це здійснити”.

Він наголосив, що подібна поведінка російської влади не є чимось новим, що викликає глибоке занепокоєння.

Джон Кірбі зазначив, що США цілковито підтримують уряд і народ Молдови.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот у її країні. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.

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