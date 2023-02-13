НАТО не бачить у Росії сил атакувати Молдову

Експерти та керівництво НАТО не бачать у Росії сил атакувати зараз інші держави, окрім України.

Про це сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час заходу, організованого Мюнхенською безпековою конференцією в Берліні 13 лютого, повідомляє Укрінформ.

«Щодо Молдови. Сьогодні в Росії немає достатньо сил для прокладання наземного коридору через Одесу до Придністров’я і оточення України зі спини, хоча такий план досі є», - зазначив Джоане.

Водночас він звернув увагу на спроби Кремля розхитати ситуацію в Молдові, граючи на розбіжностях, які є в країні, перешкодити її євроінтеграції та підірвати лідерство президента Маї Санду.

«Молдовським, грузинським друзям хочу сказати: можете розраховувати на нас, не давайте себе залякати. Ця риторика (Росії - ред.) від безсилля, а не від сили», - підкреслив Джоане.

Представник Альянсу також заявив, що «чим НАТО стає сильнішим у захисті власної території та населення, тим більшим демотивуючим фактором для Путіна буде спробувати те, що й так здається як дуже малоймовірне».

У цьому контексті він зазначив, що вперше в історії Альянсу було активізовано Сили швидкого реагування. Сотні тисяч солдатів перебувають у стані готовності, 8 бойових груп - від Балтики до Чорного моря; сотні суден і літаків патрулюють простір НАТО на морі та в повітрі.

Нагадаємо, що президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот у її країні. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу.