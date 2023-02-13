Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
ГоловнаСвіт

НАТО не бачить у Росії сил атакувати Молдову

Водночас очевидні спроби Кремля розхитати ситуацію в Молдові.

НАТО не бачить у Росії сил атакувати Молдову
Фото: parlament.md

Експерти та керівництво НАТО не бачать у Росії сил атакувати зараз інші держави, окрім України.

Про це сказав заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час заходу, організованого Мюнхенською безпековою конференцією в Берліні 13 лютого, повідомляє Укрінформ.

«Щодо Молдови. Сьогодні в Росії немає достатньо сил для прокладання наземного коридору через Одесу до Придністров’я і оточення України зі спини, хоча такий план досі є», - зазначив Джоане. 

Водночас він звернув увагу на спроби Кремля розхитати ситуацію в Молдові, граючи на розбіжностях, які є в країні, перешкодити її євроінтеграції та підірвати лідерство президента Маї Санду. 

«Молдовським, грузинським друзям хочу сказати: можете розраховувати на нас, не давайте себе залякати. Ця риторика (Росії - ред.) від безсилля, а не від сили», - підкреслив Джоане.

Представник Альянсу також заявив, що «чим НАТО стає сильнішим у захисті власної території та населення, тим більшим демотивуючим фактором для Путіна буде спробувати те, що й так здається як дуже малоймовірне». 

У цьому контексті він зазначив, що вперше в історії Альянсу було активізовано Сили швидкого реагування. Сотні тисяч солдатів перебувають у стані готовності, 8 бойових груп - від Балтики до Чорного моря; сотні суден і літаків патрулюють простір НАТО на морі та в повітрі.

Нагадаємо, що президентка Молдови Мая Санду заявила, що РФ планує здійснити державний переворот у її країні. За її словами, Москва, використовуючи протести та опозицію з залученням осіб із військовою підготовкою, хоче напасти на урядові будівлі та змінити владу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також