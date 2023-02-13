Не має бути "червоних ліній" у наданні військової допомоги Україні, - глава Мюнхенської конференції з безпеки

Очільник Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен заявив, що противиться будь-яким "червоним лініям" у питанні військової допомоги Україні, повідомляє DW.

В інтерв'ю виданню Гойсґен зазначив, що на війні треба керуватися тільки військовою необхідністю.

"Замість того, щоб проводити "червоні лінії", думаю, варто звернути увагу на те, що необхідно. Військові експерти кажуть, що при веденні такої війни, як ця, потрібна комбінація кількох видів озброєнь. Необхідні танки, потрібна артилерія, проте потрібні і винищувачі як для захисту повітряного простору, так і для того, щоб дістатися до цілей, які для артилерії недоступні", - сказав глава Мюнхенської конференції з безпеки.

Так Гойсґен відреагував на нечіткі заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца про можливі постачання нашій державі авіації.

Крім цього, Гойсґен зазначив, що у західному суспільстві спостерігається певна втома від війни в Україні. Щоб її подолати, Заходу необхідно проявити "лідерство".

"Ми повинні ясно дати зрозуміти, що якщо Путін виграє цю війну, в Україні все не закінчиться. Він сам, як і його міністр закордонних справ, кілька тижнів тому оголосили, що наступною метою буде Молдова. Запитайте у країн Балтії - вони очікують, що Путін у разі його успіху розгорне війська у їхній бік. Тому ми маємо бути твердими, ми маємо продовжувати підтримувати Україну", - сказав очільник Мюнхенської конференції з безпеки.

Він висловив занепокоєння, що "у багатьох країнах домінує російсько-китайський наратив" про війну.

Попри це держави, які вагаються, не хочуть, аби авторитарні режими відігравали велику роль у світовій політиці, додав Гойсґен.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що на засіданні Консультаційної групи з питань оборони України в Брюсселі розглянуть питання можливого постачання літаків.

Також Столтенберг зазначив, що для поповнення арсеналів озброєння, які спустошені внаслідок війни РФ проти України, союзники по НАТО мають намір наростити промислове виробництво зброї і боєприпасів.