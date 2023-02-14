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Італія підтримує створення спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ

Вбивство беззахисного населення є воєнним злочином, заявили у МЗС країни.

Італія підтримує створення спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ
Антоніо Таяні
Фото: ЕРА/UPG

Італія підтримує створення спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів, скоєних під час російського вторгнення в Україні.

Про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні, пише “Європейська правда” із посиланням ЗМІ.

“Вбивство беззахисного населення є воєнним злочином, а ми подивимося, як втрутитися: якщо буде створено спеціальний трибунал, ми не проти цього”,– сказав Таяні.

Він також заявив, що Італія ніколи не відправляла зброю для завдання ударів по російській території та ніколи не оголошували війну Росії.

“У нас є проблема з керівництвом, а не з народом. Якщо керівництво порушує норми міжнародного права, у нас може бути тільки одна позиція: засудження порушень закону, воєнних злочинів, насильства”, – пояснив Таяні.

Нагадаємо, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні підтвердила підтримку України після скандальних заяв експрем'єр-міністра Сільвіо  Берлусконі. 86-річний політик заявив, що Росія розпочала війну, бо "Україна напала на Донбас".

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